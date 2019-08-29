2019-08-29T15:56:17+03:00
Общество

Наталья Федичева: «Жители должны сами решать, размещать ли в своем доме кафе или магазин»

В Сормовском районе предлагают свои решения для борьбы с разливайками
Юлия ИСАЕВА
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Заместитель главы администрации Сормовского района Наталья ФедичеваЗаместитель главы администрации Сормовского района Наталья ФедичеваФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Заместитель главы администрации Сормовского района Наталья Федичева рассказала, что большинство обращений от жителей в администрации района касаются разливаек. Об этом она заявила в ходе заседания эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Наливайки шаговой доступности: как законодательно бороться со спаиванием нижегородцев» 27 августа.

- Разливайки можно разделить на два типа: те, которые работают в рамках какой-либо лицензии, и совсем незаконные, - отметила Федичева. – Основная проблема, которую описывают нам жители, - это систематическое нарушение общественного порядка со стороны посетителей этих заведений. Очень жаль, что в апреле 2018 года были приняты изменения, и у нас убрали возможность приходить в данные заведения, совершать у них закупку какого-либо алкоголя в закрытом виде. Кроме того, есть еще одна проблема: все эти полномочия можно применять только вместе с органами полиции. То есть мы приходим, составляем протокол на физическое лицо, потому что юридическое лицо начинает утверждать, что не давал распоряжения продавать алкоголь и просит привлекать к ответственности продавца. А разница в штрафах – в десять раз. Мы этот вопрос поднимали, чтобы штрафы увеличились.

По поводу отмены нормы запрета торговлей после 10 часов вечера. Мы придем к тому, что у каждого магазина будет стоять компания не совсем трезвых людей. Сейчас эти магазины закрываются после десяти, и все оттуда уходят. Соответственно люди, проживающие в этих домах, отдыхают. А после отмены запрета компании будут там собираться и шуметь.

У нас есть такое предложение: если объект пытается разместиться на первом этаже многоквартирного дома, то, я считаю, нужно ввести протокол публичного обсуждения с гражданами, вынести этот вопрос на общее голосование. Здесь было бы хорошее подспорье для жителей.

Можно, как вариант, выходить рабочей группой на эти объекты и в случае выявлений нарушений со стороны МЧС или Роспотребнадзора обращаться в суд о запрете деятельности данного заведения. Но выходить именно к собственнику, запретить ему работать в этом помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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