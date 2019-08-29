2019-08-29T15:52:39+03:00
Происшествия

Гастарбайтер увел с детской площадки 7-летнюю нижегородку и попросил раздеться

Мужчина предлагал сделать девочке массаж
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Московском районе Нижнего Новгорода гастарбайтер развращал семилетнюю девочку, игравшую на детской площадке. Об этом «Комсомольской правде» рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около четырех часов дня 19 августа 2019 года. Семилетняя девочка играла на детской площадке возле дома на улице Ярошенко, когда к ней подошел незнакомый ей мужчина. Он отвел ребенка к себе в съемную квартиру, расположенную в доме рядом с детской площадкой, стал раздевать и предложил сделать массаж. К счастью, дальше этого дело не зашло.

Мать девочки обратилась в полицию. Вскоре подозреваемый был задержан – им оказался 42-летний житель одной из бывших советских республик, не имеющий ни регистрации, ни официальной работы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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