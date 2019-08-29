Более 37 тысяч нижегородцев пойдут в первый класс в этом году

СЕГОДНЯ 15:17 2019-08-29T15:18:22+03:00

Всего этом учебном году будут учиться почти 325 тысяч школьников

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Специальная комиссия завершила приемку 793 общеобразовательных организаций Нижегородской области в преддверии Дня знаний. В понедельник, 2 сентября, в школы пойдут почти 325 учеников, 37,5 из которых – первоклассники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам заместителя губернатора Андрея Гнеушева, в этом году к новому учебному году в нескольких школах были проведены ремонтные работы. А до следующего лета будут введены в эксплуатацию еще четыре новых школы на 2150 мест.

Помимо этого, в регионе уже строятся школы, которые откроют свои двери в следующем году: школа на 1500 мест в ЖК «Цветы», школа на 675 мест в Приокском районе, школа на 500 мест в Варнавине, пристрой на 200 мест к школе №7 в Арзамасе, а также школа на 300 мест в селе Хмелевицы.

ИСТОЧНИК KP.RU