2019-08-29T15:50:22+03:00
Происшествия

Нижегородец в ночном клубе похитил у топ-менеджера куртку Billionaire за 150 тысяч рублей

Инцидент произошел в мае 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижнем Новгороде задержали мужчину, похитившего в мае 2019 года дорогую кожаную куртку у посетителя ночного клуба. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в конце мая в ночном клубе Z-TOP на Нижневолжской набережной. При неизвестных обстоятельствах из клуба пропала синяя кожаная куртка фирмы Billionaire стоимостью 150 тысяч рублей. Кроме того, вместе с ней исчез находившийся внутри японский перочинный ножик.

Обнаружив исчезновение одежды, хозяин куртки – 30-летний топ-менеджер – обратился в полицию. Подозреваемого в краже удалось задержать – им оказался 21-летний безработный нижегородец. Вычислить его удалось благодаря видеозаписям с камер на месте происшествия. Похищенная куртка была изъята и возвращена законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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