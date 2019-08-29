Доходы бюджета Нижегородской области увеличены почти на 3,3 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 14:44 2019-08-29T14:44:23+03:00

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Сегодня, 29 августа, на заседании Заксобрания депутаты приняли проект изменений в закон о бюджете на 2019-2021 годы. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Допсредства, которые выделены из бюджета Российской Федерации, направят на ежемесячную выплату за первенца, создание комфортной городской среды, создание мест в детских садах, поддержку малого и среднего бизнеса и лекарства для детей-инвалидов.

А деньги, полученные из областного бюджета в этом году, уйдут на увеличение расходов дорожного фонда, ремонтные работы в детсадах, разработку проекта для реконструкции Ивановского съезда и строительства надземного пешеходного перехода над Ивановским съездом.

В связи с изменениями доходы Нижегородской области составят 174,8 миллиарда рублей, расходы – 185,7 миллиарда рублей, а дефицит – 10,9 миллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU