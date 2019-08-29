2019-08-29T14:44:23+03:00
Экономика

Доходы бюджета Нижегородской области увеличены почти на 3,3 миллиарда рублей

Депутаты ЗСНО внесли изменения в соответствующий закон
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 29 августа, на заседании Заксобрания депутаты приняли проект изменений в закон о бюджете на 2019-2021 годы. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Допсредства, которые выделены из бюджета Российской Федерации, направят на ежемесячную выплату за первенца, создание комфортной городской среды, создание мест в детских садах, поддержку малого и среднего бизнеса и лекарства для детей-инвалидов.

А деньги, полученные из областного бюджета в этом году, уйдут на увеличение расходов дорожного фонда, ремонтные работы в детсадах, разработку проекта для реконструкции Ивановского съезда и строительства надземного пешеходного перехода над Ивановским съездом.

В связи с изменениями доходы Нижегородской области составят 174,8 миллиарда рублей, расходы – 185,7 миллиарда рублей, а дефицит – 10,9 миллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Благоустройство сквера на улице Прыгунова завершено на 99%
Жители Кудьмы попросили Владимира Панова решить вопрос с передачей 12 домов в муниципальную собственность
23 фасада домов отремонтированы в Нижнем Новгороде
В Нижегородском районе планируется отремонтировать 23 лестницы
Наталья Федичева: «Жители должны сами решать, размещать ли в своем доме кафе или магазин»
Гастарбайтер увел с детской площадки 7-летнюю нижегородку и попросил раздеться
16-летний подросток погиб в перевернувшемся автомобиле в Нижегородской области
Более 37 тысяч нижегородцев пойдут в первый класс в этом году
Нижегородец в ночном клубе похитил у топ-менеджера куртку Billionaire за 150 тысяч рублей
«Красное Сормово» выплатит по 700 тысяч рублей семьям погибших на пожаре сотрудников
МЧС: Небольшие заморозки ожидаются в Нижегородской области 29 августа
Мещерское озеро очистят от мусора в течение двух месяцев
Глеб Никитин проверил ремонт дорог в Дзержинске
Более 470 нижегородцев переболели педикулезом с начала года
Камеру видеонаблюдения установят у истока речки Кова
Цех по производству стеклопластиковых труб открылся в Дзержинске
Канализационную станцию и коллектор построят в Дзержинске до 2025 года
Первый в Нижнем Новгороде памп-трек появился в Канавинском сквере
По факту пожара на заводе «Красное Сормово» возбуждено уголовное дело
Директор нижегородской фирмы уклонился от уплаты налогов на 35 миллионов рублей
Автозаводец до смерти забил знакомого кирпичом и спрятал тело в подвале
21 нижегородец отравился грибами в 2019 году
ЛУКОЙЛ поддержал экологическую акцию по выпуску молодой стерляди
По делу о поставке некачественного топлива для НПАТ прошли обыски