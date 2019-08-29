МЧС: Небольшие заморозки ожидаются в Нижегородской области 29 августа

СЕГОДНЯ 13:49 2019-08-29T13:49:36+03:00

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В ближайшие сутки в Нижегородской области ожидаются небольшие заморозки. Об этом со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Так, в течение дня 29 августа будет переменная облачность и небольшие дожди. В ночные часы температура воздуха составит около +3 градусов, а местами на почке могут быть слабые заморозки, и столбики термометров упадут до -1.

- Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, а днем отдельные порывы до 12 метров в секунду, - объяснили в ведомстве.

Напомним, в эти выходные в Нижнем Новгороде ожидается небольшое потепление. Воздух прогреется до +21 градуса, а дождей не прогнозируется. В течение всей следующей недели синоптики обещают тепло до +24, солнце и ясное небо. Ветер будет дуть с юго-запада или запада.

ИСТОЧНИК KP.RU