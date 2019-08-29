Мещерское озеро очистят от мусора в течение двух месяцев

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-29T13:33:19+03:00

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Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области подвело итоги аукциона по выбору подрядчика для очистки дна и берега Мещерского озера от мусора. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

В электронном конкурсе участвовали три компании. Победило ООО «Аркадия НН». Согласно контракту, подрядчику нужно выполнить работы в течение двух месяцев, после чего обязательно обследовать дно акватории при помощи водолазов. По предварительной оценке, с территории озера нужно вывезти порядка 200 тонн мусора.

Работы по вывозу механического мусора будут проводиться в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Нижегородской области». На это потратят более 2,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что несанкционированная свалка, расположенная на южной окраине Богородска, будет ликвидирована к 2023 году. Работы по уничтожению мусора, который не вывозили оттуда уже 50 лет, проведут в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU