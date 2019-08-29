Глеб Никитин проверил ремонт дорог в Дзержинске

СЕГОДНЯ 11:48 2019-08-29T11:50:54+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проинспектировал ход ремонтных работ на Игумновском шоссе от трассы М7 до поворота на Нижегородское шоссе в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- По области сегодня исполнение работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – около 65%, в Дзержинской агломерации немного выше – около 76%. Хочу лично убедиться, что нижегородцы увидят конкретный результат реализации нацпроекта, - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона поручил минтрансу и ГУАД проводить проверки, не дожидаясь окончания ремонта.

В рамках ремонта рабочие снимут старое покрытие, укрепят обочины и проложат новый слой асфальта. Всего в регионе в этом году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 763 километра дорог. Это на 100 километров больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU