Глеб Никитин проверил ремонт дорог в Дзержинске
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проинспектировал ход ремонтных работ на Игумновском шоссе от трассы М7 до поворота на Нижегородское шоссе в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
- По области сегодня исполнение работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – около 65%, в Дзержинской агломерации немного выше – около 76%. Хочу лично убедиться, что нижегородцы увидят конкретный результат реализации нацпроекта, - подчеркнул Глеб Никитин.
Глава региона поручил минтрансу и ГУАД проводить проверки, не дожидаясь окончания ремонта.
В рамках ремонта рабочие снимут старое покрытие, укрепят обочины и проложат новый слой асфальта. Всего в регионе в этом году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 763 километра дорог. Это на 100 километров больше, чем в прошлом году.
ИСТОЧНИК KP.RU