2019-08-29T10:30:11+03:00
Общество

Более 470 нижегородцев переболели педикулезом с начала года

В основном вши были обнаружены у школьников
Валерия ГРОМОВА
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За первые семь месяцев 2019 года на территории Нижнего Новгорода и области было зафиксировано 478 случаев педикулеза. В основном им болели школьники (63% от всех случаев).

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, на сегодняшний день ситуация по заболеваемости педикулезом остается стабильной. Количество зарегистрированных случаев на 30% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.

СПРАВКА

Педикулез – распространенное паразитарное заболевание, которое вызывают кровососущие насекомые – вши. Они бывают платяные, головные и лобковые. Самым распространенным является головной педикулёз.

Платяные вши – самые опасные, потому что могут переносить сыпной тиф, возвратный тиф и волынскую лихорадку. В основном люди заражаются вшами при контакте с уже заболевшими педикулезом в общественных местах. Основной симптом - зуд, сопровождающийся расчесами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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