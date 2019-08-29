Камеру видеонаблюдения установят у истока речки Кова
Камера видеонаблюдения может появиться у истока речки Кова в Нижнем Новгороде. Это необходимо для решения проблемы несанкционированного складирования строительного мусора в водоем, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Также планируется ограничить въезд для грузового транспорта. По словам гендиректора АО «Нижегородский водоканал» Николая Николюка, в 219 году на данном участке в районе Ковалихинской улицы уже была решена проблема подтопления проезжей части. Именно строительный мусор блокировал выход воды из ливневки.
В начале лета рядом с истоком Ковы выполнялись работы по углублению дна в месте вхождения ливневого коллектора. Также были приняты дополнительные меры по понижению уровня воды в речке.
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов считает, что установка камеры позволит фиксировать нарушителей и привлекать их к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU