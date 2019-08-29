Камеру видеонаблюдения установят у истока речки Кова

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-29T09:51:03+03:00

В первую очередь это нужно для того, чтобы ограничить складирование мусора

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Камера видеонаблюдения может появиться у истока речки Кова в Нижнем Новгороде. Это необходимо для решения проблемы несанкционированного складирования строительного мусора в водоем, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Также планируется ограничить въезд для грузового транспорта. По словам гендиректора АО «Нижегородский водоканал» Николая Николюка, в 219 году на данном участке в районе Ковалихинской улицы уже была решена проблема подтопления проезжей части. Именно строительный мусор блокировал выход воды из ливневки.

В начале лета рядом с истоком Ковы выполнялись работы по углублению дна в месте вхождения ливневого коллектора. Также были приняты дополнительные меры по понижению уровня воды в речке.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов считает, что установка камеры позволит фиксировать нарушителей и привлекать их к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU