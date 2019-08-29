Цех по производству стеклопластиковых труб открылся в Дзержинске

СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-29T09:13:46+03:00

Изменить размер текста: A A

28 августа в Дзержинске открылся цех по производству высоконагруженных стеклопластиковых труб. На торжественном мероприятии присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Объем инвестиций в производство составил 500 миллионов рублей. Теперь в Дзержинске появилось еще 107 рабочих мест. Так, в год новый цех будет производить до 15 километров высокопрочных армированных труб большого диаметра. Их используют для канализационных и тепловых сетей, трубопроводов по транспортировке нефтепродуктов и воды, а также систем водоснабжения.

- Высоконагруженные стеклопластиковые трубы, которые здесь будут выпускать, востребованы не только на российском, но и на зарубежном рынке. Высокий спрос на изделия этой категории объясняется их широким спектром применения - как в промышленном, так и жилищно-коммунальном строительстве, - подчеркнул Глеб Никитин.

Кстати, завод уже приступил к реализации проекта по организации автоматизированного производства полимерно-композитных газовых баллонов, в том числе для автомобильного транспорта и газозаправочных комплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU