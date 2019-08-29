Канализационную станцию и коллектор построят в Дзержинске до 2024 года

СЕГОДНЯ 08:53 2019-08-29T08:53:12+03:00

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Власти прорабатывают вопрос строительства канализационной станции и канализационного коллектора на территории Дзержинска. Они нужны для организации водоотведения от территории промышленного парка, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Соответствующее заявление сделал губернатор Глеб Никитин. По его словам, концепцию развития территории парка разработают до конца 2019 года, а затем будет подана заявка на создание особой экономической зоны.

- В случае принятия положительного решения, мы выделим региональные деньги для дальнейшего развития инфраструктуры, обеспечим финансирование и за счет ресурсоснабжающих организаций, - подчеркнул Глеб Никитин.

Планируется, что проект будет реализован в течение ближайших пяти лет в рамках программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах России за счет средств Нового банка развития БРИКС и ОАО «Дзержинский Водоканал», либо в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

ИСТОЧНИК KP.RU