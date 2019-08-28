Первый в Нижнем Новгороде памп-трек появился в Канавинском сквере
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проверил, как идет дополнительный этап благоустройства Канавинского сквера – об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Сейчас там уже сделали пешеходные дорожки из брусчатки, бордюры, оборудовали специальную площадку для дрессировки собак и заасфальтировали папм-трек – специальную спортивную велотрассу, которая представляет собой чередование кочек, ям и контруклонов и не имеет ровных участков.
- В проектировании принимали активное участие молодые спортсмены, они помогли серьезно скорректировать первоначальный план, так что теперь трек соответствует всем пожеланиям ребят, - отметил Владимир Панов.
Сейчас в сквере осталось лишь доделать некоторые дорожки, завершить работы по озеленению и посадить деревья. Планируется, что уже через два-три дня обновленный сквер будет полностью готов.
ИСТОЧНИК KP.RU