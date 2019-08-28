Директор нижегородской фирмы уклонился от уплаты налогов на 35 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:48 2019-08-28T15:48:54+03:00

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В Нижегородской области вынесен приговор директору коммерческой компании, обвиняемому в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как было установлено в ходе следствия и суда, в 2011-2012 годах директор организации создал схему, позволяющую существенно занизить налогооблагаемую базу, тем самым уклоняясь от уплаты налогов. Всего за этот период ему таким образом удалось «сэкономить» сумму более 35 миллионов рублей.

Суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, с него будут взысканы все неуплаченные налоги и пени к ним – в общей сложности 44,1 миллиона рублей. Подсудимый был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU