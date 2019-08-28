21 нижегородец отравился грибами в 2019 году

СЕГОДНЯ 13:46 2019-08-28T13:46:43+03:00

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В 2019 году в Нижегородской области зарегистрирован уже 21 случай отравления грибами – при том, что в среднем в регионе ежегодно регистрируется около 30 подобных случаев. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Во всех случаях причиной отравления стало употребление либо собственноручно собранных грибов, либо домашних заготовок. Что касается грибов, реализуемых в организациях торговли, за их качеством и безопасностью постоянно осуществляется контроль – и в этом году пока нет ни одной пробы, не соответствующей гигиеническим нормативам.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют следовать правилам употребления грибов в пищу. Во-первых, блюда из грибов стоит есть только абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. Во-вторых, грибы надо собирать вдали от дорог и населенных пунктов. Лучшей тарой для грибов являются плетеные корзины. Все собранные грибы должны быть обработаны в тот же день.

ИСТОЧНИК KP.RU