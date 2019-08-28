ЛУКОЙЛ поддержал экологическую акцию по выпуску молодой стерляди

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-28T12:49:01+03:00

В рамках акции также был очищен от мусора берег Волги

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24 августа в районе села Великий Враг Кстовского района состоялась акция по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов – выпуску молоди стерляди, которая прошла при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ».

Акция была организована в рамках «Третьего открытого межрегионального Конкурса журналистских и творческих работ экологической тематики «Территория завтра – твоя территория» и проекта «#ЭКОПРИВЫКАЙ».

Она проводится под эгидой Правительства Нижегородской области, при поддержке министерства экологии и природных ресурсов, министерства внутренней региональной и муниципальной политики, комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного собрания Нижегородской области и Компании «ЛУКОЙЛ».

Основная цель мероприятия – научить людей грамотному, эколого-ориентированному поведению в зонах отдыха, бережному природопользованию, ответственному отношению к водным ресурсам.

В рамках акции берег Волги был очищен от мусора – к мероприятию присоединились и сотрудники Компании «ЛУКОЙЛ», всегда активно участвующие в экологических мероприятиях. Кроме того, специалистами был проведен экспресс-анализ качества речной воды с помощью профессионального оборудования. Затем все присутствующие выпустили в реку 2 000 штук молоди стерляди.

ИСТОЧНИК KP.RU