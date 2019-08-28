Денис Цветков уволен с поста директора ГУАД после прокурорской проверки

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-28T12:13:43+03:00

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Учредитель уволил директора ГКУ «Главное управление автомобильных дорог» Нижегородской области Дениса Цветкова с занимаемой должности 26 августа. Об этом «Комсомольской правде - Нижний Новгород» рассказали в региональном министерстве транспорта и автодорог.

Исполнять обязанности руководителя ГУАД назначен первый заместитель Денис Смородин.

«Комсомолка» рассказывала, что летом 2019 года прокуратура Канавинского района провела проверку в отношении ГУАЛ, после чего на Дениса Цветкова было возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Выяснилось, что при заключении контрактов на содержание дорог юрлицу было незаконно отказано в заключении контракта на содержание дорог одного из муниципальных районов Нижегородской области на сумму более 68 млн рублей.

Осенью 2018 года общество подало заявку на участие в аукционе. Ему был направлен проект контракта, однако позже в заключении было отказано - якобы из-за формального несоответствия приложенной в качестве обеспечения обязательств общества банковской гарантии. Прокуратура посчитала, что причины отказа были надуманными.

ИСТОЧНИК KP.RU