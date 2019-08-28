2019-08-28T11:21:01+03:00
Общество

В центральном парке Спасского района завершились работы по благоустройству

Теперь там есть фотозона для новобрачных, световой фонтан и беговая дорожка
Валерия ГРОМОВА
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В селе Спасское Нижегородской области в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» завершились работы по благоустройству центрального парка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Теперь в обновленном парке можно заниматься спортом: уличные тренажеры работают как для молодежи, так и для пенсионеров. Рабочие установили там фонари и арт-объект «Я люблю Спасское». Кроме того, в парке появились фотозона для новобрачных и световой фонтан. А по периметру проложили беговую дорожку.

На благоустройство было потрачено около семи миллионов рублей.

- Мы изменили подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств. В первую очередь ориентируемся на мнение жителей. Они активно принимают участие в обсуждении проектов благоустройства, вносят свои предложения и корректировки. И сейчас тщательно следят за ходом проводимых работ, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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