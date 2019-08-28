Глеб Никитин выехал на завод «Красное Сормово»

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-28T10:52:09+03:00

Сегодня утром пожар на одном из судов унес жизни двоих человек

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выехал на площадку завода «Красное Сормово», где утром 28 августа загорелось одно из строящихся судов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глеб Никитин уже дал поручение министерству здравоохранения оказать всю необходимую помощь мужчине, который пострадал на пожаре. Сейчас он находится в НИИИТО. Также губернатор поручил минфину проработать вопрос об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшему.

Напомним, трагедия случилась в 8:20. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе предприятия, инцидент произошел в строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. В результате пожара двое сотрудников судоверфи погибли на месте происшествия. Сейчас на заводе работает специальная комиссия, которая выясняет обстоятельства и причины трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU