2019-08-28T10:28:11+03:00
Общество

Суд закрыл нижегородское предприятие общественного питания «Sezonы» из-за антисанитарии

Оно не будет работать два месяца
Валерия ГРОМОВА
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Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушения Санитарно-эпидемиологических требований на предприятии общественного питания «Sezonы», которое находится в Нижнем Новгороде на Казанском шоссе. С жалобой обратились жители дома, в котором находится компания.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, нижегородцы сообщили об ухудшении условий проживания в здании.

- Выброс отработанной воздушной смести из производственного цеха и бытовых помещений, удаление воздуха из обеденного зала производится на козырьке встроенно-пристроенного помещения вблизи окон жильцов, что способствует проникновению запахов из предприятия общественного питания в квартиру, - пояснили специалисты Роспотребнадзора.

После проверки протокол по соответствующей статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях был направлен в суд. 19 августа в ходе заседания было решено приостановить деятельность предприятия на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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