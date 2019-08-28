Суд закрыл нижегородское предприятие общественного питания «Sezonы» из-за антисанитарии

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-28T10:28:11+03:00

Оно не будет работать два месяца

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушения Санитарно-эпидемиологических требований на предприятии общественного питания «Sezonы», которое находится в Нижнем Новгороде на Казанском шоссе. С жалобой обратились жители дома, в котором находится компания.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, нижегородцы сообщили об ухудшении условий проживания в здании.

- Выброс отработанной воздушной смести из производственного цеха и бытовых помещений, удаление воздуха из обеденного зала производится на козырьке встроенно-пристроенного помещения вблизи окон жильцов, что способствует проникновению запахов из предприятия общественного питания в квартиру, - пояснили специалисты Роспотребнадзора.

После проверки протокол по соответствующей статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях был направлен в суд. 19 августа в ходе заседания было решено приостановить деятельность предприятия на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU