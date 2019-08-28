2019-08-28T09:40:19+03:00
Общество

Движение по путепроводу на трассе М-7 в Кстовском районе полностью восстановлено

На данном участке выполнялся ремонт дороги
Валерия ГРОМОВА
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Во вторник, 27 августа, в Кстовском районе было восстановлено движение автомобилей по путепроводу через федеральную трассу М-7. Речь идет об участке на 14 километре автодороги обход Кстова. Ремонтные работы уже приняты специалистами регионального «Главного управления автомобильных дорог», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

На данном участке проводился ремонт, поэтому на время было введено реверсивное движение. Рабочие заменили конструктивные слои мостового полотна, а также заменили барьерные и перильные ограждения, выполнили ремонт фасадной части пролетных строений.

Ранее мы сообщали, что специалисты ГУАД Нижегородской области проинспектировали работы по ремонту участков автодороги Шопша - Иваново - Нижний Новгород в Балахнинском районе. Рабочие отремонтировали там два участка протяженностью девять километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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