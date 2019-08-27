Начальником УФСБ России по Нижегородской области назначен Игорь Завозяев

СЕГОДНЯ 17:50 2019-08-27T17:56:44+03:00

До этого он руководил УФСБ России по Саратовской области

Изменить размер текста: A A

Новым начальником УФСБ России по Нижегородской области стал генерал-майор Игорь Завозяев – он был представлен личному составу Управления, полномочному представителю Президента России в Приволжском федеральном округе и губернатору Нижегородской области во вторник, 27 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Игорь Иванович Завозяев родился 27 сентября 1967 года в поселке Зубова Поляна в Мордовской АССР. Он окончил Мордовский государственный университет имени Огарева по специальностям «Романо-германская филология» и «Юриспруденция». Кроме того, Игорь Завозяев имеет степень кандидата психологических наук.

В органах ФСБ России он работает с 1996 года. С 2011 по 2016 год Завозяев занимал должность начальника УФСБ России по Ивановской области, а с февраля 2016 по август 2019 года руководил УФСБ России по Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU