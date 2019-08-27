Ремонт автодороги Шопша - Иваново - Нижний Новгород завершен

СЕГОДНЯ 17:27 2019-08-27T17:27:19+03:00

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В понедельник, 26 августа, специалисты ГУАД Нижегородской области проинспектировали работы по ремонту участков автодороги Шопша - Иваново - Нижний Новгород в Балахнинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Рабочие отремонтировали два участка протяженностью девять километров. Там заменили старое покрытие, проложили верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также укрепили обочины.

Всего в Нижегородской области на сегодняшний день выполнены и приняты работы на 76 объектах общей протяженностью более 354 километров.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что объем ремонтной кампании, которая проводится в Нижегородской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», увеличен до 763 километров. Теперь до конца сентября будут отремонтированы еще шесть участков, три из которых находятся в Нижнем Новгороде, один – в Дзержинске и еще два – в районах.

ИСТОЧНИК KP.RU