В трех сельских домах культуры Нижегородской области завершился капремонт
В трех домах культуры, расположенных в Сеченовском и Сосновском районе, завершились работы по капитальному ремонту, которые проводились в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В Алферьевском СДК заменили крышу, прошпаклевали стены, установили окна и каркасы подвесного потолка, а на сцене выполнили настил верхнего покрытия пола. На работы потратили почти 2,5 миллиона рублей.
В ДК села Давыдково Сосновского района выполнили капремонт зрительного зала, а в ДК села Елизарово утеплили перекрытия и провели облицовочные работы.
Напомним, с начала 2019 года в рамках нацпроекта «Культура» уже был выполнен капитальный ремонт Дома культуры села Кирилловка Арзамасского района, Центра досуга «Таремский» Павловского района и Вязовского сельского Дома культуры Тонкинского района. До января в регионе обновят еще 15 зданий.
ИСТОЧНИК KP.RU