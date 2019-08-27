2019-08-27T17:01:09+03:00
Общество

В трех сельских домах культуры Нижегородской области завершился капремонт

Они находятся в Сеченовском и Сосновском районах
Валерия ГРОМОВА
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В трех домах культуры, расположенных в Сеченовском и Сосновском районе, завершились работы по капитальному ремонту, которые проводились в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В Алферьевском СДК заменили крышу, прошпаклевали стены, установили окна и каркасы подвесного потолка, а на сцене выполнили настил верхнего покрытия пола. На работы потратили почти 2,5 миллиона рублей.

В ДК села Давыдково Сосновского района выполнили капремонт зрительного зала, а в ДК села Елизарово утеплили перекрытия и провели облицовочные работы.

Напомним, с начала 2019 года в рамках нацпроекта «Культура» уже был выполнен капитальный ремонт Дома культуры села Кирилловка Арзамасского района, Центра досуга «Таремский» Павловского района и Вязовского сельского Дома культуры Тонкинского района. До января в регионе обновят еще 15 зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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