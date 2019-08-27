В Арзамасе женщина зарезала замахнувшегося на нее сожителя

СЕГОДНЯ 14:43 2019-08-27T14:43:46+03:00

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Жительница Арзамаса зарезала своего сожителя, защищаясь от нападения. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказал источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в селе Новоселки под Арзамасом поздним вечером 21 августа 2019 года. 47-летняя женщина распивала спиртное со своим сожителем, и вдруг между ними вспыхнула ссора. 43-летний мужчина стал вести себя агрессивно и замахнулся на женщину ножом. Та, защищаясь, выхватила его и ударила своего гражданского супруга в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Ни мужчина, ни женщина нигде не работали, судимости ранее не имели.

Злоумышленницу задержали. При ней был обнаружен нож со следами бурого цвета и одежда с кровавыми пятнами.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Шахуньи из ревности убил нового возлюбленного своей бывшей сожительницы.

ИСТОЧНИК KP.RU