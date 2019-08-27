Лучшую маму-предпринимателя наградят грантом в Нижегородской области
Грант в размере 100 тысяч рублей сможет получить победительница конкурса «Мама-предприниматель», который состоится в Нижегородской области. Заявки на конкурс принимаются до 9 сентября 2019 года. Об этом со ссылкой на министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова сообщает пресс-служба областного правительства.
Проект направлен на поддержку женского предпринимательства – в нем могут принять участие женщины, находящиеся в декретном отпуске, матери несовершеннолетних детей, в том числе находящиеся на учете в службе занятости. Для участия необязательно быть уже состоявшейся бизнесвумен – достаточно лишь иметь идею своего будущего бизнеса.
- Проект направлен на формирование у участниц знаний для ведения бизнеса – им предстоит пройти пятидневный образовательный интенсив под руководством сертифицированных тренеров, а потом подготовить бизнес-планы для своих идей. Автор лучшего бизнес-плана получит грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своей идеи. Кроме того, авторы трех лучших проектов получат сертификаты на необходимые для открытия бизнеса услуги – запуск сайта, маркетинговые исследования, рекламную кампанию, - отметил Максим Черкасов.
Подать заявки со своей бизнес идеей и получить дополнительную информацию о конкурсе можно на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU