Поиски пропавшей в Нижегородской области Нины Смирновой прекращены
Экипаж вертолета Росгвардии разыскал пропавшую в Нижегородской области 69-летнюю Нину Смирнову. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе ведомства.
Пожилая женщина ушла из села Сонино в лес за грибами 23 августа и не вернулась. Двое суток волонтеры искали ее по лесу. Периодически пенсионерке даже удавалось выйти на связь с мобильного телефона, однако это никак не помогало найти ее.
25 августа в помощь поисковикам отправили вертолет Управления Росгвардии по Нижегородской области. И уже через час пропавшая женщина была найдена! Как выяснилось, она находилась в пяти километрах к северу от села Сонино.
Вертолет приземлился на небольшой полянке среди лесной чащи. Нину Смирнову посадили в вертолет и доставили ее в оперативный поисковый штаб села Сонино.
ИСТОЧНИК KP.RU