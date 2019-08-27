Поиски пропавшей в Нижегородской области Нины Смирновой прекращены

СЕГОДНЯ 12:52 2019-08-27T12:52:54+03:00

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Экипаж вертолета Росгвардии разыскал пропавшую в Нижегородской области 69-летнюю Нину Смирнову. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе ведомства.

Пожилая женщина ушла из села Сонино в лес за грибами 23 августа и не вернулась. Двое суток волонтеры искали ее по лесу. Периодически пенсионерке даже удавалось выйти на связь с мобильного телефона, однако это никак не помогало найти ее.

25 августа в помощь поисковикам отправили вертолет Управления Росгвардии по Нижегородской области. И уже через час пропавшая женщина была найдена! Как выяснилось, она находилась в пяти километрах к северу от села Сонино.

Вертолет приземлился на небольшой полянке среди лесной чащи. Нину Смирнову посадили в вертолет и доставили ее в оперативный поисковый штаб села Сонино.

ИСТОЧНИК KP.RU