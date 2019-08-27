Житель Шахуньи зарезал нового любовника своей бывшей

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-27T12:04:36+03:00

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В Шахунском районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве нового любовника своей бывшей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно данным следствия, трагедия произошла вечером в прошлую среду, 21 августа 2019 года, в одном из домов на улице Карла Маркса в Шахунье. Подозреваемый, по-видимому, из ревности, ударил в грудь ножом сожителя своей прежней возлюбленной. От полученных телесных повреждений 49-летний мужчина скончался на месте.

Подозреваемого заключили под стражу. Мужчине уже предъявлено обвинение. Однако вину в содеянном он пока признал лишь частично. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, группе террористов, задержанных в прошлом году в Нижегородской области, вынесен приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU