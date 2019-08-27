Задержанным в Нижегородской области террористам вынесен приговор

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-27T11:46:42+03:00

Часть из них отправлена в колонию, часть – выдворена из РФ

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Московский окружной военный суд вынес приговор в отношении группы выходцев из ближнего зарубежья, признанных виновными в покушении на участие в деятельности террористической организации. Уголовное дело расследовалось следственным отделом УФСБ России по Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Как было установлено в ходе следствия и суда, в 2018 году осужденные вступили в международную террористическую организацию «Исламское государство», запрещенную на территории РФ. Чтобы подтвердить верность радикальной идеологии и твердость своих преступных намерений, они присягнули лидеру ИГИЛ амиру Абабакру Аль-Багдади, записали это на видео и отправили видеозаписи эмиссарам ИГИЛ, находящимся на территории Сирийской Арабской Республики.

В июне 2018 года члены группировки были задержаны сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5,5 до 6,5 лет в колонии строгого режима. Кроме того, девять человек были выдворены за пределы Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU