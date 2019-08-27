В отношении несовершеннолетней нижегородки, избившей девочку-инвалида, возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-27T10:58:10+03:00

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В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении учащейся техникума, подозреваемой в избиении девочки-подростка из коррекционной школы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района.

Инцидент произошел в середине августа 2019 года. В один из вечером группа девочек-подростков под предлогом разговора пригласила несовершеннолетнюю, обучающуюся в коррекционной школе, на территорию школы-интерната на улице Сухопутной. Во время беседы одна из девочек несколько раз ударила ученицу коррекционной школы по лицу. При этом само избиение девочки забавы ради снимали на видео.

Уголовное дело по статье "Побои" передано в Отдел по расследованию преступлений на территории Ленинского района СУ УМВД России по городу Нижнему Новгороду. Ход расследования находится на контроле районной прокуратуры. Кроме того, родители всех девочек, принимавших участие в избиении, привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU