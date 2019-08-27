2019-08-27T10:14:52+03:00
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на нижегородских дорогах за минувшие сутки

Трагедии случились в Борском и Кстовском районах
Валерия ГРОМОВА
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В понедельник, 26 августа 2019 года, в Нижегородской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, унесших жизни людей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД ГУ МВД России.

Первая трагедия случилась около пяти часов утра в Борском районе на 32 километре автодороги Нижний НовгородКиров. Мужчина 1953 года рождения, который ехал за рулем «Киа», не справился с управлением и въехал в дерево. В результате водитель погиб на месте от полученных травм.

Еще один мужчина погиб в Кстовском районе в 20:40. Авария произошла рядом с деревней Анкудиновка в районе Восточного подъезда к Нижнему Новгороду. Там неустановленный водитель на неизвестном автомобиле сбил пешехода, который сразу скончался. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются специалистами, водителя разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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