Два человека погибли в ДТП на нижегородских дорогах за минувшие сутки

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-27T10:14:52+03:00

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В понедельник, 26 августа 2019 года, в Нижегородской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, унесших жизни людей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД ГУ МВД России.

Первая трагедия случилась около пяти часов утра в Борском районе на 32 километре автодороги Нижний Новгород – Киров. Мужчина 1953 года рождения, который ехал за рулем «Киа», не справился с управлением и въехал в дерево. В результате водитель погиб на месте от полученных травм.

Еще один мужчина погиб в Кстовском районе в 20:40. Авария произошла рядом с деревней Анкудиновка в районе Восточного подъезда к Нижнему Новгороду. Там неустановленный водитель на неизвестном автомобиле сбил пешехода, который сразу скончался. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются специалистами, водителя разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU