Досрочное голосование на допвыборах в думу Нижнего Новгорода стартует 28 августа

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-27T09:54:34+03:00

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В среду, 28 августа 2019 года, в Нижнем Новгороде начнется досрочное голосование на дополнительных выборах в гордуму. Оно продлится до 7 сентября. Чтобы отдать голос за того или иного депутата, нужно прийти на избирательный участок и написать заявление.

Часы работы: с понедельника по пятницу – с 16:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье – с 9:00 до 13:00.

Если по состоянию здоровья вы не можете прийти на участок, то есть возможность может письменно или устно подать заявление о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования. Тогда члены комиссии сами приедут к вам домой.

Сами выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. Нижегородцы будут выбирать депутатов по пяти одномандатным избирательным округам: №9 в Ленинском районе, №15 и 16 в Канавинском районе, а также №21 и 24 в Сормовском. В этот день избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU