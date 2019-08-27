2019-08-27T09:31:30+03:00
Общество

Резиденция «Тавриды –Арт» откроется на Нижневолжской набережной

Местом создания нового пространства выбрали здание бывшей фабрики «Маяк»
Валерия ГРОМОВА
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В здании бывшей фабрики «Маяк» на Нижневолжской набережной создадут резиденцию «Тавриды-Арт». Об этом заявил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, сообщает пресс-служба облправительства.

По словам Люлина, в нашем регионе мало мест, где творческая молодежь могла бы встречаться, обсуждать идеи, устраивать мастер-классы и лектории. Именно создание резиденции поможет решить эту проблему.

- Признаться, мы рассматривали разные площадки в центре нашего города и все-таки остановились на здании, которое притягивает к себе многих. Поэтому выбор был сделан в пользу легендарного здания бывшей швейной фабрики «Маяк», - подчеркнул вице-губернатор.

Он добавил, что до конца года на третьем этаже «Маяка» будет сделан ремонт, а затем рабочие возьмутся за второй и четвертые этажи. В планах – создание большого зала на 250 мест со сценой и оборудованием. Для молодежи там откроют коворкинг-цент, конференц-зал, фотостудию, студию звукозаписи, кафе, магазин с продукцией резидентов и другие помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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