Глеб Никитин: «Благодаря работе НОЦ внутренний региональный продукт может дополнительно вырасти на 24%»

СЕГОДНЯ 17:55 2019-08-26T17:55:40+03:00

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Сегодня, 26 августа 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил программу нижегородского научно-образовательного центра. Мероприятие прошло в Московской школе управления Сколково под председательством зампредседателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой.

По словам главы региона, к 2024 году ожидается достижение положительного социально-экономического эффекта для Нижегородской области.

- Как минимум в части увеличения показателя ВРП на численность занятого населения на 24 процентных пункта. Если без НОЦ рост этого показателя по сравнению с 2017 годом прогнозируется на уровне 47%, то с учётом положительного эффекта от деятельности НОЦ - на 71%, - цитирует Глеба Никитина пресс-служба облправительства.

Кроме того, до 35% планируется увеличить долю новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции в общем объёме отгруженной продукции участниками НОЦ.

Напомним, на этом же форуме в Сколково Глеб Никитин рассказал, что на сегодняшний день в состав НОЦ Нижегородской области входят 27 участников: пять вузов, три НИИ и 19 организаций реального сектора экономики. А начала года число проектов участников выросло более чем в два раза - до 140.

ИСТОЧНИК KP.RU