Работы по капремонту дорог в Ленинском районе завершены на 96%

СЕГОДНЯ 17:23 2019-08-26T17:23:00+03:00

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Работы по капитальному ремонту дорог в Ленинском районе Нижнего Новгорода, которые проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», вышли на финишную прямую. Об этом сообщили в пресс-службе ГУММиД.

Так, в 2019 году дорожники благоустраивают участки на четырех улицах – улице Аксакова (от Удмуртской до Магистральной), улице космонавта Комарова, улице Дачной (тротуары на автодорожном мосту) и улице Снежной.

На сегодняшний день там уже установлен бортовой камень, а также завершена укладка асфальта на площади более 48 тысяч квадратных метров. На 100% отремонтированы тротуары. В ближайшие дни подрядчик сделает пешеходные дорожки на Дачной улице.

Напомним, объем ремонтной кампании по капремонту дорог Нижегородской области увеличен до 763 километров. Так, до конца сентября будут отремонтированы еще шесть участков, три из которых находятся в Нижнем Новгороде, один – в Дзержинске и еще два – в районах.

ИСТОЧНИК KP.RU