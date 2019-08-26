Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 7,2%
Индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос на 7,2% в период с января по июль 2019 года и составил 107,2%. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает пресс-служба облправительства.
Так, по словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, наибольший прирост зафиксирован в производстве химических продуктов (36,4%) и металлических изделий (21,3%).
- Традиционно в лидерах – предприятия химической отрасли. А производство изделий из металла выросло за счет региональных предприятий оборонно-промышленного комплекса, - рассказал он.
Кроме того, на 15,1% также возросло производство автомобилей.
Общий объем отгруженной продукции по промышленности в целом за январь - июль 2019 года составил около 868 миллиардов рублей. Это на 7% больше, чем за соответствующий период 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU