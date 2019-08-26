2019-08-26T16:33:19+03:00
Общество

Горожане отправили более 31 тысячи обращений в ИС «Наш Нижний»

90% из них уже отработаны
Валерия ГРОМОВА
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По данным на 26 августа 2019 года, в информационную систему «Наш Нижний» всего поступили 31 033 обращения от местных жителей. Только за последние две недели были зарегистрированы около тысячи заявок.

Как рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Нижнего Новгорода, 90% обращений уже отработаны домоуправляющими компаниями. Самыми активными, кстати, оказались ДУКи Ленинского, Сормовского и Приокского районов.

Напомним, уже несколько месяцев в ИС «Наш Нижний» работает раздел «Отключения», где можно оперативно найти информацию об аварийных нарушениях в работе городского хозяйства и плановом ремонте на объектах жилищно-коммунального комплекса. Там представлено все необходимое: тип отключения, адрес проведения работ, а также указаны время, дата инцидента и сроки устранения.

Кстати, оставить заявку о своей коммунальной проблеме и отслеживать ее отработку можно онлайн с компьютера или по номеру 005.

ИСТОЧНИК KP.RU

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