2019-08-26T15:35:07+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Участники нижегородского НОЦ имеют 150 проектов сотрудничества с зарубежными партнерами»

Губернатор представил программу «Техноплатформа 2035» в Сколково
Валерия ГРОМОВА
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В понедельник, 26 августа 2019 года, в Московской школе управления Сколково состоялось первое заседание совета научно-образовательных центров мирового уровня. В нем принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Как сообщает пресс-служба облправительства, он представил программу местного НОЦ.

По словам Глеба Никитина, на сегодняшний день в НОЦ Нижегородской области входят 27 участников. Это пять вузов, три НИИ и 19 организаций реального сектора экономики. Так, с начала года число проектов участников выросло более чем в два раза – до 140.

- Уже сегодня участники НОЦ Нижегородской области сотрудничают с 80 учёными и специалистами мирового уровня, включая 69 иностранных экспертов из более чем 20 стран. Уже сейчас участники НОЦ имеют более 150 проектов сотрудничества в сфере науки, образования и бизнеса с зарубежными партнёрами из 34 стран мира, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, Нижегородскую область выбрали пилотной площадкой для создания НОЦ еще в мае. После этого Директор ООО «ЭКОСТРАТЕГИЯ», советник ректора «Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского» по экологии Олег Полищук поделился своим видением целей НОЦ в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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