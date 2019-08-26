2019-08-26T15:00:46+03:00
Общество

Более семи тысяч нижегородцев посмотрели фильмы в рамках акции «Ночь кино»

Мероприятие прошло 24 августа
Валерия ГРОМОВА
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В минувшую субботу, 24 августа 2019 года, Нижегородская область приняла участие во всероссийской акции «Ночь кино». Все желающие смогли бесплатно посмотреть популярные отечественные фильмы последних лет.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, в нижегородских кинотеатрах в рамках акции побывали более семи тысяч зрителей. На экранах показывали «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

Всего в Нижегородской области работали 52 площадки, на которых устраивали просмотры. Четыре из них находятся в Нижнем Новгороде, а остальные 48 – в районах.

Напомним, сейчас по инициативе губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области реализуется национальный проект «Культура», в рамках которого в регионе появятся два виртуальных концертных зала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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