2019-08-26T14:10:16+03:00
Происшествия

По факту смертельного ДТП в Володарском районе возбуждено уголовное дело

Трагедия произошла 24 августа на 366-м километре автодороги Москва – Уфа
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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По факту жуткой аварии, произошедшей в Нижегородской области днем в субботу, 24 августа 2019 года, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Напомним, трагедия произошла в Володарском районе на 366-м километре автодороги МоскваУфа. Незадолго до того момента там попала в ДТП 42-летняя жительница Смоленской области – водитель внедорожника не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с легковушкой. Женщина отправилась ставить знак аварийной остановки, и в этот самый момент оказалась сбита другим легковым автомобилем. Полученные травмы оказались смертельными, и женщина скончалась на месте происшествия.

- Полицейские установили, что водитель легкового автомобиля превысил скорость и поэтому не смог вовремя среагировать, увидев на дороге женщину. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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