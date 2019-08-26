Школьники пострадали при наезде на высоковольтный провод в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-26T12:32:10+03:00

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ДТП с участием несовершеннолетних произошло на Центральной улице села Разнежье в Воротынском районе 25 августа в 14.00. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Нижегородской области.

14-летний подросток, управлявший незарегистрированным мотоциклом «Иж Юпитер», не справился с управлением и наехал на высоковольтный провод. Отметим, что у мотоциклиста нет права управления данным транспортным средством.

В результате ДТП пострадали двое: мотоциклист и его 15-летний пассажир. Мальчик 2005 года рождения доставлен родителями в детскую областную больницу, а мальчик 2004 года рождения - в центральную районную больницу. Оба госпитализированы. Пассажир во время аварии был без мотошлема.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала про чудовищную автомобильную аварию 24 августа. В Володарском районе под колесами машины оказалась 42-летняя женщина. Водитель внедорожника не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с легковушкой. Женщина отправилась ставить знак аварийной остановки, и в этот самый момент оказалась сбита другим легковым авто.

ИСТОЧНИК KP.RU