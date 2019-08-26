2019-08-26T12:04:53+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде прекращены поиски 22-летней Мелании Железновой

Девушка не выходила на связь с 20 августа
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Девушка приехала в столицу Приволжья из Ярославля 18 августа.Девушка приехала в столицу Приволжья из Ярославля 18 августа.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Волонтеры прекратили поиски 22-летней Мелании Железновой, которая приехала в Нижний Новгород из Ярославля. Девушка не выходила на связь с 20 августа. Разыскать ее удалось лишь вечером 25 августа, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» в Нижегородской области.

- Найдена, жива! Благодарим всех участников поиска, а также за оперативное распространение информации. Вместе мы сила! - написали добровольцы в соцсетях.

Знакомые также делятся на своих страницах радостной новостью.

- Слава богу за все. Нашлась! Все в целом не плохо. Простите, без подробностей, нет возможности, - сообщила подписчикам Анна Лозовская.

Днем ранее Анна рассказала, что, благодаря репостам в соцсетях, удалось разыскать свидетелей, которые видели Меланию 24 августа в Нижнем Новгороде на остановке «Дворец спорта».

«Комсомольская правда» писала, что девушка приехала в столицу Приволжья из Ярославля 18 августа. По городу она перемещалась на велосипеде Velano.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глеб Никитин: «Благодаря работе НОЦ внутренний региональный продукт может дополнительно вырасти на 24%»
Работы по капремонту дорог в Ленинском районе завершены на 96%
Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 7,2%
Горожане отправили более 31 тысячи обращений в ИС «Наш Нижний»
Шесть участков дорог дополнительно отремонтируют в Нижегородской области до конца сентября
Незаконную свалку в Богородске ликвидируют к 2023 году
Глеб Никитин: «Участники нижегородского НОЦ имеют 150 проектов сотрудничества с зарубежными партнерами»
Более семи тысяч нижегородцев посмотрели фильмы в рамках акции «Ночь кино»
По факту смертельного ДТП в Володарском районе возбуждено уголовное дело
Школьники пострадали при наезде на высоковольтный провод в Нижегородской области
Шесть участков трамвайных путей капитально отремонтированы в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин представит программу развития нижегородского Научно-образовательного центра
Гендиректор Фонда капремонта Нижегородской области проведет личный прием граждан
Выжившая в аварии женщина тут же погибла в другом ДТП в Нижегородской области
Выставка «Осенний вернисаж-2019» откроется в Нижнем Новгороде
В Дзержинске нашли автомобильного вора по следам
22-летняя велосипедистка с татуировкой пропала в Нижнем Новгороде
Досрочное голосование будет организовано для избирателей в Нижегородской области
На Мочальном острове почтили память жертв «красного террора»
Суд вынес приговор экс-министру госимущества Нижегородской области