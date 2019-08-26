В Нижнем Новгороде прекращены поиски 22-летней Мелании Железновой

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-26T12:04:53+03:00

Девушка приехала в столицу Приволжья из Ярославля 18 августа. Фото: СОЦСЕТИ

Девушка не выходила на связь с 20 августа

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Волонтеры прекратили поиски 22-летней Мелании Железновой, которая приехала в Нижний Новгород из Ярославля. Девушка не выходила на связь с 20 августа. Разыскать ее удалось лишь вечером 25 августа, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» в Нижегородской области.

- Найдена, жива! Благодарим всех участников поиска, а также за оперативное распространение информации. Вместе мы сила! - написали добровольцы в соцсетях.

Знакомые также делятся на своих страницах радостной новостью.

- Слава богу за все. Нашлась! Все в целом не плохо. Простите, без подробностей, нет возможности, - сообщила подписчикам Анна Лозовская.

Днем ранее Анна рассказала, что, благодаря репостам в соцсетях, удалось разыскать свидетелей, которые видели Меланию 24 августа в Нижнем Новгороде на остановке «Дворец спорта».

«Комсомольская правда» писала, что девушка приехала в столицу Приволжья из Ярославля 18 августа. По городу она перемещалась на велосипеде Velano.

ИСТОЧНИК KP.RU