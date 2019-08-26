2019-08-26T10:55:40+03:00
Общество

Глеб Никитин представит программу развития нижегородского Научно-образовательного центра

Губернатор представит ее на первом заседании Совета НОЦ мирового уровня в Сколково
Анастасия НАЗАРОВА
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Глава региона Глеб Никитин представит программу развития нижегородского Научно-образовательного центра на первом заседании Совета НОЦ мирового уровня, которое состоится в Сколково 26 августа. По информации пресс-службы облправительства, мероприятие пройдет под председательством зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой, помощника президента РФ Андрея Фурсенко и главы Министерства науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова.

Как отметил губернатор Нижегородской области, появление в регионе такого центра поспособствует укреплению и расширению сотрудничества между НИИ и вузами, научными центрами и промпредприятиями.

- У Нижегородской области есть большой промышленный потенциал и уникальные научные разработки, которые отличают нас от других регионов, - добавил чиновник.

Кстати, на нижегородской земле уже есть Управляющая компания НОЦ. Кроме того, сформирован наблюдательский совет и управляющий совет по реализации этого проекта. Поучаствовать в нем изъявили желание АО «ОКБМ Африкантов», «Росатом», РФЯЦ-ВНИИЭФ и другие предприятия, а также ведущие вузы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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