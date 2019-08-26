2019-08-26T09:15:14+03:00
Общество

Гендиректор Фонда капремонта Нижегородской области проведет личный прием граждан

Мероприятие запланировано на сентябрь
Валерия ГРОМОВА
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В сентябре 2019 года генеральный директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк проведет личный прием граждан. К нему смогут обратиться жители, вопросы которых не были решены на уровне специалистов отдела по работе с населением или других структурных подразделений, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Запись на прием обязательна. Для этого нужно обратиться в отдел по работе с населением регоператора по адресу: Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, дом 8/59, кабинет 17. С собой необходимо иметь копии документов по рассматриваемому вопросу и паспорт. Обратите внимание, что запись закроется за пять дней до начала мероприятия.

Режим работы: понедельник - четверг с 9:30 до 17:30, пятница и предпраздничные дни - с 9.30 до 16.30. Справочная информация по телефонам: 8 (831) 422 22 23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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