Выжившая в аварии женщина тут же погибла в другом ДТП в Нижегородской области

25 Авг. 20:07 2019-08-25T20:07:09+03:00

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Жуткое ДТП произошло днем в субботу, 24 августа 2019 года, в Володарском районе – на трассе сбили женщину, которая до этого попала в другую аварию. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, трагедия произошла в 13:50 на 366-м километре автодороги Москва – Уфа Незадолго до того там попала в ДТП 42-летняя жительница Смоленской области – водитель внедорожника не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с легковушкой. Женщина отправилась ставить знак аварийной остановки, и в этот самый момент оказалась сбита другим легковым автомобилем. Полученные травмы оказались смертельными, и женщина скончалась на месте происшествия.

- Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в настоящее время устанавливаются, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU