Выставка «Осенний вернисаж-2019» откроется в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-25T16:01:46+03:00

На ней можно будет увидеть более 400 произведений 210 авторов

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Торжественное открытие 27-й ежегодной областной художественной выставки Нижегородского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» состоится в Нижегородском государственном выставочном комплексе в 16:00 29 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В экспозиции представлено более 400 произведений 210 авторов из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Сарова, Богородска, Заволжья, Городца, Семенова и Павлова. Наряду с портретами и жанровыми композициями в «Осеннем вернисаже» много пейзажей. Кроме того, широко представлен в экспозиции и графический отдел.

Вернисажи с массовым участием профессиональных художников призваны способствовать достижению одного из ключевых показателей нацпроекта «Культура» - увеличению числа посещений организаций культуры на 15% к 2024 году. Напомним, реализация нацпроекта «Культура» началась в Нижегородской области по решению губернатора Глеба Никитина.

ИСТОЧНИК KP.RU