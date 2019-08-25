2019-08-25T13:46:13+03:00
Происшествия

В Дзержинске нашли автомобильного вора по следам

Сейчас злоумышленник проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В городе Дзержинске с помощью оставленных следов нашли вора, ограбившего припаркованный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В отдел полиции обратился молодой человек, рассказавший, что в период с вечера 21 августа до утра 22 августа 2019 года неизвестный взломал его автомобиль, припаркованный возле дома на улице Гайдара, и похитил оттуда планшет и бортовой компьютер. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 27 тысяч рублей.

Эксперт-криминалист обнаружил на месте преступления следы, которые помогли установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель, который проживает неподалеку. Мужчину задержали. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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