22-летняя велосипедистка с татуировкой пропала в Нижнем Новгороде
22-летнюю Меланию Железнову ищут в Нижегородской области – об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Девушка родом из города Тутаев Ярославской области, но находиться она с высокой долей вероятности может в Нижнем Новгороде.
О местонахождении девушки ничего не известно с 20 августа 2019 года. Мелания Железнова имеет рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы со стрижкой каре и серо-зеленые глаза. В день исчезновения на ней была надета розовая рубашка, черные лосины и белые кроссовки. С собой у девушки была поясная сумка и, вероятно, черный велосипед.
У Мелании Железновой также есть особая примета – на правой руке татуировка в виде обнимающихся человечков.
Любую информацию о Мелании Железновой просьба сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU