2019-08-25T13:17:11+03:00
Общество

22-летняя велосипедистка с татуировкой пропала в Нижнем Новгороде

О Мелании Железновой ничего не известно с 20 августа
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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22-летняя велосипедистка с татуировкой пропала в Нижнем Новгороде22-летняя велосипедистка с татуировкой пропала в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ
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22-летнюю Меланию Железнову ищут в Нижегородской области – об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Девушка родом из города Тутаев Ярославской области, но находиться она с высокой долей вероятности может в Нижнем Новгороде.

О местонахождении девушки ничего не известно с 20 августа 2019 года. Мелания Железнова имеет рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы со стрижкой каре и серо-зеленые глаза. В день исчезновения на ней была надета розовая рубашка, черные лосины и белые кроссовки. С собой у девушки была поясная сумка и, вероятно, черный велосипед.

У Мелании Железновой также есть особая примета – на правой руке татуировка в виде обнимающихся человечков.

Любую информацию о Мелании Железновой просьба сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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