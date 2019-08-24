2019-08-24T16:54:39+03:00
Общество

Активисты отметили 25-летие территориального самоуправления в Нижнем Новгороде

С праздником собравшихся поздравили депутаты
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода.Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода.
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Фестиваль, приуроченный к 25-летию территориального самоуправления в Нижнем Новгороде, состоялся на территории Автозаводского парка 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Как отметил директор Общественного самоуправления Нижнего Новгорода Марат Кидрачев, в юбилейный год ТОС происходит перезагрузка - основатели ТОС передают свой опыт молодым активистам, а также ведется поиск новых форматов работы с населением.

В свою очередь зампредседателя Думы Николай Сатаев отметил, что ТОС сегодня - прочная основа местного самоуправления.

- Вы всегда находитесь на передовой, работаете с обращениями жителей, знаете все радости и проблемы нижегородцев. Спустя 25 лет мы видим конкретные итоги вашей работы в каждом районе Нижнего Новгорода, - заявил депутат.

Площадка фестиваля была поделена на несколько локаций. Там прошли мастер-классы от активистов ТОС, соревнования по шахматам и праздничный флешмоб. На главной сцене выступили лучшие коллективы Автозаводского района и представители кружков самодеятельности ТОС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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