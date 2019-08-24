2019-08-24T12:56:14+03:00
Общество

В Нижегородской области снова пропала 5-летняя девочка

В этот раз на поиски потребовалось всего четыре часа
Анна МИГАЛОВА
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Поздно вечером 23 августа волонтеры сообщили об очередной пропаже ребенка в Нижегородской области. На своей странице в соцсети «Вконтакте» поисково-спасательная группа «Рысь» написала, что разыскивается 5-летняя девочка.

- 23 августа около 20.00 ушла гулять и пропала, - уточнили поисковики.

Добровольческая организация тут же объявила сбор на поиски малышки. Но уже через некоторое время появилось новое сообщение: «Найдена, жива. Всем спасибо за помощь и быстрое реагирование!»

Напомним, что до этого неравнодушные люди со всей страны искали в Вознесенском районе 5-летнюю Зарину Авгонову. Поиски длились четыре дня и три ночи. Волонтеры обнаружили ее сильно обезвоженной. Сейчас с ребенком все в порядке. А обеспокоенные жители буквально заваливают Зарину сладостями. Волонтеры создали специальную группу для желающих помочь семье девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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